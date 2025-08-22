"Usunęli co niepotrzebne". Wałęsa pokazał zdjęcie ze szpitala

Lech Wałęsa opublikował w piątek rano na Facebooku zdjęcie ze szpitala. "Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze" - czytamy w opisie.
Jeszcze w czwartek pod zdjęciem ze szpitala napisał: "Przygotowania do wyjazdu na tournee po USA i Kanadzie".
Wcześniej Wałęsa zamieścił na swoim profilu grafikę z listą miast w USA i Kanadzie, które ma odwiedzić.
Lech Wałęsa ponownie w szpitalu
Na początku lipca jego najbliższy współpracownik Marek Kaczmar informował, że Wałęsa przeszedł operację barku w jednej z podwarszawskich klinik. Kaczmar poinformował, że od dłuższego czasu były prezydent zmagał się z silnym bólem barku. Powiedział, że było to związane z kontuzją, której doznał wiele miesięcy temu.
Autorka/Autor: js/lulu
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/lechwalesa