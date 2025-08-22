Logo strona główna
Polska

"Usunęli co niepotrzebne". Wałęsa pokazał zdjęcie ze szpitala

536272948_1336567881172458_6719399170216863927_n
Wałęsa o wyborach 4 czerwca: Myślałem, co teraz. Jak osiągnąć więcej
Źródło: TVN24
Na profilu Lecha Wałęsy pojawiło się zdjęcie byłego prezydenta w szpitalnym łóżku. Wałęsa zasugerował, że przeszedł zabieg i przekazał, że czuje się "dobrze".

Lech Wałęsa opublikował w piątek rano na Facebooku zdjęcie ze szpitala. "Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze" - czytamy w opisie.

Post opublikowany na profilu Lecha Wałęsy
Post opublikowany na profilu Lecha Wałęsy
Źródło: facebook.com/lechwalesa

Jeszcze w czwartek pod zdjęciem ze szpitala napisał: "Przygotowania do wyjazdu na tournee po USA i Kanadzie". 

Wcześniej Wałęsa zamieścił na swoim profilu grafikę z listą miast w USA i Kanadzie, które ma odwiedzić.

Lech Wałęsa ponownie w szpitalu

Na początku lipca jego najbliższy współpracownik Marek Kaczmar informował, że Wałęsa przeszedł operację barku w jednej z podwarszawskich klinik. Kaczmar poinformował, że od dłuższego czasu były prezydent zmagał się z silnym bólem barku. Powiedział, że było to związane z kontuzją, której doznał wiele miesięcy temu.

Lech Wałęsa opuścił szpital
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lech Wałęsa opuścił szpital

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/lechwalesa

Lech Wałęsa
