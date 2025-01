Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24, że premierowi Donaldowi Tuskowi "brakuje determinacji", jeżeli chodzi o przeforsowanie w koalicji rządzącej ustaw dotyczących aborcji i związków partnerskich. Zdaniem europosła szef rządu, nie dyscyplinując ministrów, którzy sprzeciwiają się tym zmianom, "daje na to przyzwolenie".

Mówił o tym w kontekście startu kandydatki Lewicy w wyborach prezydenckich, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat. Zapewniał, że "jest zdeterminowana", aby doprowadzić do zmiany prawa w tym zakresie.

Biedroń: u Tuska brakuje determinacji

- Jeżeli Donald Tusk jest zdeterminowany, żeby zawieszać prawo do azylu, zawieszać prawo międzynarodowe, jeśli chodzi o zbrodniarza wojennego premiera Izraela ( Benjamina) Netanjahu , a nie jest zdeterminowany i nie jest w stanie wśród swoich koalicjantów przeforsować związków partnerskich czy aborcji, to coś w tej koalicji jest nie tak - dodał.

Biedroń: Tusk daje na to przyzwolenie

Jednocześnie europoseł zapewniał, że "to nie jest oskarżenie". - To jest kwestia sprawczości. Donald Tusk wziął odpowiedzialność za tę koalicję i jest w stanie wymusić na tej koalicji rzeczy, które przekraczają kwestie związane z praworządnością, z pewnymi standardami praw człowieka i tak dalej, a nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za rzeczy, które te prawa człowieka wzmacniają, jak prawa kobiet, jak prawa mniejszości i temu się naprawdę bardzo dziwię - mówił dalej gość TVN24.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy dodał, że premier "był w stanie zdyscyplinować swoich ministrów obiegowo, przyjmując absurdalną deklarację dotyczącą zawieszenia kwestii związanych z wykonywaniem orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Karnego, a nie jest w stanie zdyscyplinować swoich ministrów, jeśli chodzi o związki partnerskie". Dopytywany czemu jego zdaniem szef rządu nie jest w stanie tego zrobić, Bideroń odparł: - W moje ocenie dlatego, że daje na to przyzwolenie.

Biedroń o starcie Zandberga: weryfikacja przyjdzie szybciej niż myślimy

Biedroń odniósł się też do deklaracji współprzewodniczącego partii Razem Adriana Zandberga, który ogłosił, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich.

- Nie zakładałbym się dzisiaj, czy Adrian Zandberg zbierze wystarczającą liczbę podpisów, trzeba zebrać ponad 100 tysięcy - powiedział. - To nie jest łatwa robota i trzeba mieć do tego zasoby organizacyjne, trzeba mieć także jakieś finanse, ludzi, którzy będą to zbierali. I obawiam się, że tutaj ta weryfikacja przyjdzie szybciej niż myślimy - mówił dalej.