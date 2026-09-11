Polska "Kumulacja w południe". Trwa protest maszynistów Oprac. Rafał Molenda |

Akcją objęte są pociągi w całej Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Według organizatorów protestu każdy skład ma przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością nie większą niż 20 kilometrów na godzinę. Takie ograniczenie oznacza dodatkowy czas potrzebny na wyhamowanie pociągu i jego ponowne rozpędzenie, dlatego na wielu trasach od rana są opóźnienia.

Opóźnienia w całej Polsce

Opóźnienia rano dotyczyły jednej trzeciej pociągów PKP Intercity.

Polskie Linie Kolejowe przekazały, że w piątek do godz. 8. z powodu akcji protestacyjnej maszynistów odwołanych zostało pięć pociągów. "Z kolei suma opóźnień to jest ponad 5 tys. minut, niemal 5,2 tys." - podał zarządca kolejowej infrastruktury. Dodał, że do godz. 8. uruchomiono 1 tys. 760 pociągów, z czego już na starcie 270 było opóźnionych.

PLK zaznaczyły, że na bieżąco pracują ze wszystkimi przewoźnikami i maszynistami na trasie. "Działamy, żeby protest oddziaływał na podróżnych w jak najmniejszym stopniu" - dodały.

PKP Intercity przekazało z kolei na platformie X, że do godz. 8 w piątek uruchomionych zostało 171 pociągów przewoźnika, z czego 86 odnotowało opóźnienia z powodu trwającego protestu. O godz. 8. pociągi PKP Intercity były opóźnione o 2 tys. 188 minut, a średnie opóźnienie pociągu przewoźnika wynosiło 25 minut.

- Ze 160 pociągów, które wyjechały w trasę, 52 są opóźnione - mówił Adam Wawrzyniak z PKP Intercity, który był gościem Agaty Adamek w programie "Jeden na jeden" o godzinie 7.30.

- Monitorujemy sytuację na bieżąco. Od wczoraj powołane są sztaby kryzysowe na terenie wszystkich czterech zakładów PKP Intercity, ale w ogóle cała kolej dzisiaj pracuje w trybie kryzysowym w związku z tą akcją protestacyjną - mówił Adam Wawrzyniak.

Na dworcu Warszawa Centralna przed godziną 7 opóźnienia niektórych pociągów sięgały kilkudziesięciu minut. Pociąg z Terespola do Warszawy, który planowo miał przyjechać o godzinie 6.39, miał opóźnienie 52 minuty.

Opóźnione pociągi na dworcu Warszawa Centralna Źródło: TVN24

Na dworcu w Katowicach pociąg do Warszawy Wschodniej o godzinie 8.12 był opóźniony o blisko godzinę.

Opóźnienia na dworcu kolejowym w Katowicach

O godzinie 9.30 największe opóźnienie miał pociąg "Podhalanin" z Zakopanego do Świnoujścia - 205 minut. Ponad 200 minut opóźnienia miał "Przemyślanin" z Poznania do Ustki. "Ślązak" ze Szczecina do Przemyśla jechał z ponad trzygodzinnym opóźnieniem. Bieżące informacje na temat opóźnień publikuje Portal Pasażera.

Największe opóźnienia na trasach pociągów. Stan o godzinie 9.30 Źródło zdjęcia: portalpasazera.pl

O godzinie 11.00 opóźnienia w rozkładach jazdy znacznie się zwiększyły. "Ślązak" ze Szczecina do Przemyśla miał prawie pięć godzin - 285 minut - opóźnienia. Ponad 230 minut, czyli prawie cztery godziny opóźnienia miał "Przemyślanin" z Poznania do Ustki. Pociąg "Podhalanin" z Zakopanego do Świnoujścia jedzie z opóźnieniem 216 minut - ponad trzy i pół godziny.

Największe opóźnienia pociągów na trasach o godzinie 11.00 Źródło zdjęcia: portalpasazera.pl

Nie każdy protestuje

Nie wszyscy maszyniści biorą udział w proteście. Maszynista jednego z pociągów Kolei Dolnośląskich przejechał ze standardową prędkością przez przejazd kolejowy. O godzinie 7.20 przejechał przez przejazd na ul. Bardzkiej we Wrocławiu. Krótko po nim z obniżoną prędkością przejechał uczestnik protestu kolejarzy. Zarejestrowały to kamery TVN24.

Przejazd pociągu Kolei Dolnośląskich ze standardową prędkością Źródło: TVN24

W Częstochowie kamery TVN nagrały trzy pociągi przejeżdżające przez przejazd kolejowy ze standardową prędkością.

Nie wszyscy maszyniści protestują - Częstochowa Źródło: TVN24

Koleje Śląskie poinformowały, że w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej bierze udział 30 procent ich maszynistów. Co trzeci zdecydował, że w ramach protestu będzie zwalniał na przejazdach kolejowych do 20 km/h. Pasażerowie czekają i komentują.

- Ja popieram ten protest. Jeżeli mam być szczera, to wolę, aby mój pociąg dotarł opóźniony do Warszawy, ale żeby dotarł bezpiecznie - powiedziała jedna z pasażerek na dworcu kolejowym w Katowicach. - Moim zdaniem, mogli w trochę inny sposób protestować, a nie taki - ocenił niezadowolony mężczyzna.

Co trzeci maszynista Kolei Śląskich protestuje. Pasażerowie czekają i komentują Źródło: TVN24

"Pod wieczór sytuacja powinna być już stabilna"

Początkowo organizatorzy planowali prowadzić akcję przez całą dobę. Ostatecznie w czwartek wieczorem poinformowali, że protest zakończy się w piątek w południe. Akcją objęte są wszystkie pociągi w Polsce zarówno pasażerskie jak i towarowe.

- Ta akcja protestacyjna - zgodnie z tym, co mówiła strona społeczna - będzie skrócona do południa. Ona pierwotnie miała trwać całą dobę. Kumulacji opóźnień należy się spodziewać do południa, ale później też nie będzie łatwo, bo będziemy te pociągi - mówiąc kolokwialnie - "rozjeżdżać" aż do końca doby. Myślę, że pod wieczór sytuacja powinna być już stabilna - mówił Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.

Związkowcy podjęli decyzję o zaostrzeniu działań po kolejnym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Wypadek zakończył się śmiercią jednej z pasażerek. Ranni zostali także inni podróżni oraz maszynista.

Pomoc dla pasażerów

PKP Intercity przygotowało rozwiązania dla pasażerów. Największy przewoźnik dalekobieżny spodziewa się utrudnień i uruchomił specjalne procedury. W piątek pasażerowie mogą korzystać z wzajemnego honorowania biletów przez przewoźników kolejowych. Wyjątek stanowią składy kategorii EIP. PKP

Intercity deklaruje także gotowość do uruchamiania autobusowej komunikacji zastępczej tam, gdzie sytuacja tego wymaga. Osoby, które zrezygnują z podróży z powodu utrudnień, mają otrzymać zwrot kosztów biletu bez dodatkowych potrąceń. Na największych dworcach przewoźnik skierował również mobilnych informatorów.