Kulisy "przesilenia" w relacjach Pełczyńskiej-Nałęcz z Hołownią i koalicją

Polityczne drogi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz coraz mocniej rozjeżdżają się nie tylko z Donaldem Tuskiem i wszystkimi koalicjantami, ale też z Szymonem Hołownią. Otoczeniu liderki Polski 2050 łatwiej sobie wyobrazić wyborczy sojusz z opozycyjną partią Razem, a Hołowni wciąż bliżej do PSL-u, dlatego po cichu zrezygnował z bycia wiceszefem partii i buduje grupę "Umiarkowani". Swoich zwolenników przekonuje, że nadal chce poprawiać Polskę i zachęca, by zapraszać go na spotkania do miast i wsi. Kulisy koalicyjnego przesilenia ujawnia Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.Artykuł dostępny w subskrypcji