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Polska

Kulisy "przesilenia" w relacjach Pełczyńskiej-Nałęcz z Hołownią i koalicją

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Donald Tusk
Pełczyńska-Nałęcz o rezygnacji Hołowni: realizuje to, co zapowiedział
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
Polityczne drogi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz coraz mocniej rozjeżdżają się nie tylko z Donaldem Tuskiem i wszystkimi koalicjantami, ale też z Szymonem Hołownią. Otoczeniu liderki Polski 2050 łatwiej sobie wyobrazić wyborczy sojusz z opozycyjną partią Razem, a Hołowni wciąż bliżej do PSL-u, dlatego po cichu zrezygnował z bycia wiceszefem partii i buduje grupę "Umiarkowani". Swoich zwolenników przekonuje, że nadal chce poprawiać Polskę i zachęca, by zapraszać go na spotkania do miast i wsi. Kulisy koalicyjnego przesilenia ujawnia Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.
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>>>Program Patryka Michalskiego "News Michalskiego" obejrzysz w TVN24+

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Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Szymon HołowniaDonald TuskKoalicja 15 październikaPartia Razem
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
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