"Jest decyzja" w sprawie RPO. Posłowie dostali SMS-y

Mec. Gregorczyk-Abram: media publiczne w latach 2015-2023 sprzeniewierzyły się swojej roli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Piasecki dowiedział się, że "jest decyzja" KO w tej sprawie. Dotarł do SMS-a, który szef klubu Zbigniew Konwiński rozesłał do posłów swojego ugrupowania.

"Proszę o podpisywanie się pod listą poparcia dla kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wyłożoną w pok. 109" - to treść wiadomości, którą przytoczył Piasecki.

No i jest decyzja. KO rozsyła do swoich posłów smsa „Proszę o podpisywanie się pod listą poparcia dla kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wyłożoną w pok. 109. /-/ Z. Konwiński”@tvn24 — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) June 17, 2026 Rozwiń

O tym, że Gregorczyk-Abram jest najbardziej prawdopodobną kandydatką koalicji rządzącej pisał we wtorek dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski.

Według jego ustaleń, Lewica deklaruje gotowość poparcia tej kandydatury. Po wstępnych rozmowach sprzeciwu nie zgłosili też ludowcy.

Termin zgłaszania kandydatur na nowego RPO ubiega 23 czerwca. Pięcioletnia kadencja obecnego Rzecznika prof. Marcina Wiącka upływa 23 lipca, co oznacza, że parlament ma miesiąc na przeprowadzenie procedury wyboru jego następcy lub następczyni.

Sylwia Gregorczyk-Abram. Kim jest

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka, działaczka społeczna, jedna z założycielek inicjatywy "Wolne Sądy". Prawniczka jest też przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023.

Sylwia Gregorczyk-Abram Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

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