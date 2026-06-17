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Polska

"Jest decyzja" w sprawie RPO. Posłowie dostali SMS-y

Konrad Piasecki
Adrian Szczepański
Zespół autorów
Konrad PiaseckiOprac. Adrian Szczepański
|
Siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich
Mec. Gregorczyk-Abram: media publiczne w latach 2015-2023 sprzeniewierzyły się swojej roli
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Szef klubu Koalicji Obywatelskiej rozesłał do posłów ugrupowania "prośbę" o podpisywanie się pod listą poparcia dla Sylwii Gregorczyk-Abram jako kandydatki na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich - ustalił dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.

Piasecki dowiedział się, że "jest decyzja" KO w tej sprawie. Dotarł do SMS-a, który szef klubu Zbigniew Konwiński rozesłał do posłów swojego ugrupowania.

"Proszę o podpisywanie się pod listą poparcia dla kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wyłożoną w pok. 109" - to treść wiadomości, którą przytoczył Piasecki.

O tym, że Gregorczyk-Abram jest najbardziej prawdopodobną kandydatką koalicji rządzącej pisał we wtorek dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski.

Według jego ustaleń, Lewica deklaruje gotowość poparcia tej kandydatury. Po wstępnych rozmowach sprzeciwu nie zgłosili też ludowcy.

Termin zgłaszania kandydatur na nowego RPO ubiega 23 czerwca. Pięcioletnia kadencja obecnego Rzecznika prof. Marcina Wiącka upływa 23 lipca, co oznacza, że parlament ma miesiąc na przeprowadzenie procedury wyboru jego następcy lub następczyni.

Sylwia Gregorczyk-Abram. Kim jest

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka, działaczka społeczna, jedna z założycielek inicjatywy "Wolne Sądy". Prawniczka jest też przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023.

Sylwia Gregorczyk-Abram
Sylwia Gregorczyk-Abram
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Konrad Piasecki
Konrad Piasecki
Dziennikarz TVN24
Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
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