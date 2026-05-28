ROZMOWA PIASECKIEGO

Ryszard Petru w rządzie? Minister nie mówi "nie"

Ryszard Petru
Ryszard Petru wiceministrem w rządzie? Gawkowski: być może
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się w "Rozmowie Piaseckiego" do doniesień o możliwych zmianach personalnych w rządzie. - Zapyta pan ministra Domańskiego, ja nie mebluję tego rządu - ucinał, pytany o kandydaturę Ryszarda Petru.

Ryszard Petru ma wejść do rządu - doniósł we wtorek RMF. Według ustaleń portalu Petru jest rozważany jako wiceminister rozwoju. O możliwe wejście Petru do rządu pytany był minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Gawkowski nie odpowiedział wprost. - Być może - powiedział z uśmiechem.

Ministerstwem Rozwoju i Technologii kieruje minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Gawkowski dopytywany przez prowadzącego program Konrada Piaseckiego, czy Petru zostanie wiceministrem gospodarki, odparł: - Zapyta pan pana ministra Domańskiego.

- Ja nie mebluję tego rządu. Mebluje go premier z ministrami resortowymi - podkreślił minister cyfryzacji. Pytany, czy słyszał te doniesienia, Gawkowski odparł: - Pewnie, że słyszałem.

Czy także wewnątrz rządu? - Słyszałem - powtórzył.

Kolejny poseł Centrum w rządzie?

Petru zostałby kolejnym politykiem powołanego w lutym klubu Centrum, który wejdzie do rządu. Wiceministrą sportu i turystyki została we wtorek posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Przewodniczącą klubu jest ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050 w lutym w wyniku konfliktu między ministrą klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską a ministrą funduszy Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Tagi:
