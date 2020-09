Mogę sobie wyobrazić, że za parę miesięcy będziemy mieli rząd mniejszościowy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie większość decyzji tego rządu będzie zależało od polityków Zbigniewa Ziobry, którzy w nim nie będą - mówił w TVN24 socjolog dr Robert Sobiech z Collegium Civitas. Odnosząc się do napięć w rządowym obozie, stwierdził, że "po raz pierwszy wyraźnie pęka mit o jedności Zjednoczonej Prawicy".

Ostatnie dni to okres napięć w obozie Zjednoczonej Prawicy. Wśród kwestii, które poróżniły PiS, Solidarną Polskę i Porozumienie jest nie tylko temat składu przyszłego rządu, ale także między innymi stosunek do ustawy o ochronie zwierząt czy projektu ustawy o tak zwanej "bezkarności" urzędników.

"Po raz pierwszy wyraźnie pęka mit o jedności Zjednoczonej Prawicy"

Dr Robert Sobiech z Collegium Civitas uważa, że dla obozu rządowego jest to "niewątpliwie bardzo trudna sytuacja, ponieważ po raz pierwszy wyraźnie pęka mit o jedności Zjednoczonej Prawicy". - Do tej pory było tak, że właściwie wyborca PiS-u miał wrażenie, że ma do czynienia z jedną partią - dodał.