Kryzys na granicy z Białorusią. Przemytnicy zatrzymani przez policję na Podlasiu

Policja na Podlasiu zatrzymała czterech przemytników przewożących migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Polski. W regionie sąsiadującym bezpośrednio z Białorusią "kurierzy" z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Ukrainy przewozili w samochodach w sumie 33 osoby. Straż Graniczna w komunikacie poinformowała, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Obywatel Wielkiej Brytanii, zatrzymany do kontroli w miejscowości Wiercień, przewoził w aucie ośmiu Irakijczyków. Policjanci z Olsztyna zatrzymali do kontroli toyotę, którą kierował obywatel Szwecji przewożący dziesięciu Irakijczyków. Także Irakijczyków przewoził zatrzymany do kontroli przez funkcjonariuszy z Krakowa kierowca volkswagena. Obywatel Niemiec przewoził w aucie dziewięć osób. Policjanci z Katowic zatrzymali w Kleszczelach do kontroli forda, którym kierował obywatel Ukrainy. - Na tego kierowcę czekały osoby w miejscu, skąd miał je odebrać - podała policja. Miał przewieźć sześciu Irakijczyków.