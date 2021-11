Zmarł żołnierz, który pełnił służbę przy granicy polsko-białoruskiej

czytaj dalej

Niechęć rządu do wprowadzenia restrykcji dla niezaszczepionych oraz niechęć do noszenia maseczek, co może przyczynić się do rozwoju epidemii, komentowali eksperci w "Faktach po Faktach" w TVN24. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, powiedział, że jest przeciwny rządowej strategii w walce z epidemią. - Mając narzędzia do tego, żeby zabezpieczyć się przed czwartą falą, pozwalamy się jej rozpędzić - zwracał uwagę. Psycholog Maria Rotkiel mówiła z kolei o "fatalnej logice" osób, które nie stosują się do zasad epidemicznych.