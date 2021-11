Liban wprowadza ograniczenia dla podróżujących do Mińska. W związku z kryzysem na granicy Polski i Białorusi

czytaj dalej

Szef Frontexu Fabrice Leggeri ostrzegł, że Unia Europejska musi przygotować się na kolejne kryzysy migracyjne, podobne do tego na granicy polsko-białoruskiej, które "mogą pojawić się dość szybko". - To powinno otworzyć oczy wszystkim tym, którzy jeszcze nie zrozumieli, że przepływy migracyjne można wykorzystać do celów politycznych - podkreślił. Poinformował też, że Frontex współpracuje z Warszawą, by przeprowadzić nawet 1700 repatriacji do Iraku.