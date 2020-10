Krystyna Pawłowicz dostała ochronę SOP. To jej kierowca zderzył się we wtorek z tramwajem

Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, decyzją szefa MSWiA została objęta ochroną SOP "ze względu na dobro państwa" - ustalił portal tvn24.pl w kilku źródłach zbliżonych do Służby Ochrony Państwa. Według naszych informacji Pawłowicz była pasażerką samochodu SOP, który we wtorek w Warszawie się zderzył z tramwajem.

Do kolizji należącej do Służby Ochrony Państwa skody z tramwajem - jak pisaliśmy we wtorek na tvnwarszawa.pl - doszło na placu Unii Lubelskiej w Warszawie, niespełna 300 metrów od siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Informację o tym, że pojazd, który brał udział w kolizji, należy do SOP, potwierdził rzecznik prasowy tej służby Bogusław Piórkowski. Przyznał, że w samochodzie była "osoba ochraniana", jednak nie chciał powiedzieć, kto był pasażerem.