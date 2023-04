KRRiT nakłada karę na TOK FM. Nadawca: to bezwzględny zamach na niezależne medium

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na radio TOK FM karę w wysokości 80 tysięcy złotych. Jak podają Wirtualne Media, "stacja została ukarana za wypowiedź Piotra Maślaka porównującą książkę 'Historia i Teraźniejszość' prof. Wojciecha Roszkowskiego do podręcznika dla Hitlerjugend". Oświadczenie w sprawie wydał nadawca radia, spółka Inforadio. "Uważamy, że jest to bezwzględny zamach na niezależne medium, które jest platformą wymiany opinii w istotnej społecznie debacie publicznej" - napisano.

Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Jak czytamy w komunikacie KRRiT, "w toku postępowania ustalono, że w audycji poniżono i naruszono godność ofiar II Wojny Światowej, w tym Żydów". "Pojawiły się w niej treści dyskryminujące i nawołujące do nienawiści z uwagi na poglądy polityczne. Użyto obraźliwych, stygmatyzujących określeń wobec prof. Wojciecha Roszkowskiego, przez co naruszono jego godność zagwarantowaną konstytucyjnie" - dodano.

"Nakładając karę Organ zauważył, że 'dziennikarze mają prawo do opisywania zdarzeń mogących bulwersować społeczeństwo. Istnieje jednak wymóg, by odbywało się to z zachowaniem zawodowej staranności i rzetelności w gromadzeniu i wykorzystywaniu materiałów'" - czytamy dalej. Zaznaczono, że zgodnie z art. 53 ust. 1 wspomnianej ustawy, "jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisu art. 18 ust. 1 urt, Przewodniczący KRRiT wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możliwości finansowe".