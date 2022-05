Krótki kurs kisielizmu

Tu muszę się pochwalić: jestem w tej książce cytowany, chociaż nie tylko dlatego ją polecam. Cytowany jestem jako sługus komuny, pismak, który się zbuntował, bo miał skrupuły. Wszystko się zgadza, tak było. O "pismaka" nie mam więc pretensji, tym bardziej o "skrupuły", bo je miałem. Skrupuły dotyczyły nie tylko Kisielewskiego, dotyczyły całokształtu działalności dziennikarskiej w PRL-u, i z powodu tych skrupułów, zrodzonych z podziwu dla bezkompromisowości Kisiela, wylali mnie z pracy w Telewizji Polskiej. Dzięki temu wyjechałem do Ameryki i tam spędziłem 21 lat, co bardzo sobie chwalę, na tym też polega mój dług wobec Kisielewskiego. Chętni do sflekowania leżącego zawsze się znajdą i wtedy też brudną robotę wykonał na ochotnika inny kolega.

W kwietniu 1982 roku, w liście do Jerzego Giedroycia cytowanym w "Reakcjoniście", pisał: "Mam taką właściwość, że piszę tylko to, co myślę, a nie, co inni myślą". Jest to właściwość bezcenna. Za socjalizmu myślących na własny rachunek mieliśmy niewielu. Tak jest także i dziś. Mówi się, że żyjemy w bańkach albo w pudłach rezonansowych. Czytamy gazety, które głoszą poglądy bliskie naszym, to samo z radiem i telewizją. W tak zwanych mediach społecznościowych szukamy opinii potwierdzających nasze oczekiwania, nawet jeśli to są ewidentne idiotyzmy. Nasz wariat może liczyć na pobłażliwość, bo chociaż głupi, to przynajmniej chce dobrze. Kisiel chciał natomiast wiedzieć jak, co i dlaczego myślą inni.