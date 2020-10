Nie chcieli "wprowadzania standardu 5G" i "sieci Wi-Fi w szkołach". Teraz radni zmienili zdanie

Po niemal trzygodzinnej dyskusji radni miejscy z Kraśnika uchylili w czwartek uchwałę w sprawie 5G i Wi-Fi w szkołach, którą przyjęli w ubiegłym tygodniu. Na sesji Rady Miasta obecna była między innymi przedstawicielka Ministerstwa Cyfryzacji, która przekonywała, że sieć 5G jest "wdrażana we wszystkich krajach na świecie".

Radni uchylili uchwałę w sprawie 5G i Wi-Fi w szkołach

- Ochrona zdrowia naszych mieszkańców już nie leży nam na sercu? To przecież oni nas wybrali. Mamy nie stać na straży ich ochrony, ich zdrowia? - pytała na sesji radna Wioletta Kudła.

- Przyjęliście petycję 5G, która po prostu nas ośmieszyła - zarzucał inny radny, Paweł Kurek. - Mówię to, co mówi miasto, co mówią mieszkańcy naszego miasta - dodał.