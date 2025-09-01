Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Kościół Naturalny i handel dekretami misjonarskimi. Sprawę bada ABW i prokuratura

Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Źródło: Jacek Turczyk / PAP
Przełożony gminy wyznaniowej Kościoła Naturalnego w Szczecinie miał handlować dekretami misjonarskimi. Dzięki nim Fundusz Kościelny pokrywał nabywcom składki ZUS. Według władz Kościoła, dekrety mieli też kupować obcokrajowcy, żeby łatwiej dostać wizę do Polski. Jak ustalił portal tvn24.pl, sprawą zajmuje się prokuratura i ABW.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Kościół Naturalny został oficjalnie zarejestrowany w 2021 roku. Głównym bóstwem Kościoła jest Duch Natury, a Boskim Edenem i "sercem świata od tysięcy lat" - Polska.
  • Jak ustaliliśmy, przełożony Kościoła w Szczecinie miał handlować dekretami misjonarskimi.
  • Dzięki takiemu dekretowi państwowy Fundusz Kościelny pokrywa "misjonarzowi" składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.
  • Według władz Kościoła, przełożony ze Szczecina miał także sprzedawać dekrety obcokrajowcom. Miało ich być nawet 30 tysięcy.

Kościół Naturalny działa oficjalnie od niespełna czterech lat. Do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji został wpisany pod koniec 2021 roku.

Z dokumentów rejestrowych Kościoła wynika, że nieformalną działalność rozpoczął w 1995 roku, "w chwili, kiedy jego pierwsi członkowie w liczbie 21 osób rozpoczęli, przekazane im przez wyższą kosmiczną świadomość, rytuały modlitewno-medytacyjne związane z przesileniem letnim". Stało się to na plaży w Gdańsku, "w pobliżu ujścia świętej dla Polaków rzeki Wisły". Wtedy odbyła się pierwsza siedmiodniowa modlitwa-medytacja, podczas której 21 członków w świętym kręgu połączyło się z siedmioma naturalnymi żywiołami ziemskimi.

Od 1995 roku, jak piszą założyciele Kościoła, ich wspólnota rozrosła się do około 150 osób i dwa razy do roku (21 czerwca i 21 grudnia) spotyka w "miejscach mocy", gdzie skupiają się "geopatyczne energie planety Gaji" [pisownia oryginalna - red.]. Głównym bóstwem Kościoła jest Duch Natury, a Boskim Edenem i "sercem świata od tysięcy lat" - Polska.

Kościół Naturalny zarejestrowany w Polsce. Który to już kościół z kolei?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kościół Naturalny zarejestrowany w Polsce. Który to już kościół z kolei?

KONKRET24

Tyle, jeśli chodzi o doktrynę. Schodząc na ziemię, Kościół Naturalny ma - tak jak Kościół katolicki - zhierarchizowaną strukturę. Jego główna siedziba to wirtualne biuro w Gdańsku, drugi adres, podany na ich stronie, to dom w Gdańsku (zamazany w Google Street View).

Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Czytaj także:
imageTitle
Kolejna nagroda w jego rękach. Polak królem EuroBasketu
EUROSPORT
Rudy Giuliani
Rudy Giuliani w szpitalu. Miał poważny wypadek
imageTitle
Głośne rozstanie po ośmiu tłustych latach. Miedwiediew bez trenera
EUROSPORT
Mgła, wrzesień, zamglenie
Gęste mgły ograniczą widzialność. Są ostrzeżenia
METEO
kebab shutterstock_2189089411
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba
WARSZAWA
imageTitle
Wiadomo, o której zagra Iga Świątek
EUROSPORT
Donald Tusk
Premier: musimy rozumieć, kto jest wrogiem i skąd płynie zagrożenie
Polska
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Blisko 280 tysięcy uczniów wraca dziś do stołecznych szkół
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent: Ta prawda musi wybrzmieć. Domagam się reparacji
Polska
Rząd Bayrou przetrwał dwa wnioski o wotum nieufności
"Stawką los kraju". Za tydzień zagłosują
Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg
Z Barcelony do Strefy Gazy. Płyną, by przełamać blokadę
Krajowa Rada Sądownictwa
Co dalej z neo-KRS? Są "dwa scenariusze"
Polska
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Podzielone obchody, spotkanie na granicy, pierwszy dzień szkoły
TO WARTO WIEDZIEĆ
Westerplatte
O 4.45 zawyły syreny. Obchody na Westerplatte
Trójmiasto
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Lokalne władze: setki ofiar
METEO
Pogodny czwartek
Pierwszy dzień września będzie ciepły
METEO
Andrij Parubij
Szokujące zabójstwo we Lwowie. Zełenski: zatrzymano podejrzanego
imageTitle
Cudowna końcówka Polaków. Mają trzecie zwycięstwo na EuroBaskecie
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło argumentów. Polscy siatkarze ograni w Krakowie
EUROSPORT
imageTitle
Polacy pokonali Islandię w trzecim meczu w Spodku
EUROSPORT
imageTitle
Faworyt Vuelty pokazał moc. Aktywny dzień Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Levante - Barcelona
Barcelona straciła punkty, a i tak jej bohaterem był bramkarz
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Realna obawa" w Pałacu Prezydenckim. "Żeby za dużo się nie wydarzyło"
Polska
Młodzi inżynierowie testowali w Krakowie marsjańskie łaziki
Marsjańskie łaziki na torze w Krakowie
Hubert Kijek
Morskie dno
Szczelina na dnie Atlantyku. Wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi
METEO
Karol Nawrocki
Ujawnienie pisma z MSZ. Prezydent "dyskredytuje sam siebie"
Polska
Francuscy żołnierze
"Dość precyzyjny" plan Europy. "Bardzo wątpliwy scenariusz"
Nowe prawo ma zwiększyć ochronę danych osobowych i wizerunków dzieci w szkołach
"Idealna pożywka dla przestępców". Co musi się zmienić?
Fakty
Akcja policji w Kłobucku
Stał w oknie z bronią. Policjanci otoczyli dom
Katowice
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica