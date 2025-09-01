Kościół Naturalny i handel dekretami misjonarskimi. Sprawę bada ABW i prokuratura

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Kościół Naturalny został oficjalnie zarejestrowany w 2021 roku. Głównym bóstwem Kościoła jest Duch Natury, a Boskim Edenem i "sercem świata od tysięcy lat" - Polska.

Jak ustaliliśmy, przełożony Kościoła w Szczecinie miał handlować dekretami misjonarskimi.

Dzięki takiemu dekretowi państwowy Fundusz Kościelny pokrywa "misjonarzowi" składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Według władz Kościoła, przełożony ze Szczecina miał także sprzedawać dekrety obcokrajowcom. Miało ich być nawet 30 tysięcy.

Kościół Naturalny działa oficjalnie od niespełna czterech lat. Do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji został wpisany pod koniec 2021 roku.

Z dokumentów rejestrowych Kościoła wynika, że nieformalną działalność rozpoczął w 1995 roku, "w chwili, kiedy jego pierwsi członkowie w liczbie 21 osób rozpoczęli, przekazane im przez wyższą kosmiczną świadomość, rytuały modlitewno-medytacyjne związane z przesileniem letnim". Stało się to na plaży w Gdańsku, "w pobliżu ujścia świętej dla Polaków rzeki Wisły". Wtedy odbyła się pierwsza siedmiodniowa modlitwa-medytacja, podczas której 21 członków w świętym kręgu połączyło się z siedmioma naturalnymi żywiołami ziemskimi.

Od 1995 roku, jak piszą założyciele Kościoła, ich wspólnota rozrosła się do około 150 osób i dwa razy do roku (21 czerwca i 21 grudnia) spotyka w "miejscach mocy", gdzie skupiają się "geopatyczne energie planety Gaji" [pisownia oryginalna - red.]. Głównym bóstwem Kościoła jest Duch Natury, a Boskim Edenem i "sercem świata od tysięcy lat" - Polska.

Tyle, jeśli chodzi o doktrynę. Schodząc na ziemię, Kościół Naturalny ma - tak jak Kościół katolicki - zhierarchizowaną strukturę. Jego główna siedziba to wirtualne biuro w Gdańsku, drugi adres, podany na ich stronie, to dom w Gdańsku (zamazany w Google Street View).