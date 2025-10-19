Kościół liczy wiernych

Polacy odsuwają się od Kościoła i widać to w statystykach Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Liczenie wiernych w kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października. W tym roku, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (tzw. dominicantes i communicantes) zaplanowano na niedzielę 19 października – poinformowała archidiecezja warszawska.

Kościół zbiera dane statystyczne

Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce, "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, za rok 2023 podał, że wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej) wynosił 29,2 procent (w 2022 było to 29,5 procent, zaś w 2021 – 28,3 procent), a wskaźnik communicantes (przyjmujących komunię) – 14,2 procent (2022 – 13,9 procent, 2021 r. – 12,9 procent.).

Najwyższy wskaźnik communicantes w 2023 roku zanotowano w diecezji tarnowskiej – 24,4 procent (2022 – 25,6 procent), zamojsko-lubaczowskiej – 21,1 procent (2022 r. – 19,6 procent) i białostockiej – 20,01 procent (2022 – 20,5 proc.). Z kolei najniższy – w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej – po 8,5 procent.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC imienia księdza Witolda Zdaniewicza założyło w 1972 roku Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje między innymi z Głównym Urzędem Statystycznym.

