Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 1362 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 533. To wzrost o 39 procent. Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni wzrosła do 1490 i jest najwyższa od 24 maja.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił w piątek rano w Onecie, że niezmiennie niepokojąca jest sytuacja na Lubelszczyźnie. - 20 procent dzisiejszych wyników pochodzi z Lubelszczyzny i – niestety – jedna trzecia zgonów dzisiejszych również pochodzi z Lubelszczyzny – powiedział o opublikowanym w piątek raporcie. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że wyniki "to nie jest już 60 czy 70 procent, tak jak to było wczoraj tydzień do tygodnia, ale w granicach 40 procent" (przyrostu zakażeń tydzień do tygodnia - red.).