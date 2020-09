Ile szkół działa zdalnie, ile w systemie mieszanym. Minister edukacji przedstawia najnowsze dane

- Widzimy, że przybywa tych szkół, które przeszły na system mieszany, jest ich więcej niż tych uczących całkowicie zdalnie. Wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie, ponieważ pozostali uczniowie i wychowankowie mogą korzystać z bezpośredniego kontaktu z nauczycielami - mówi minister edukacji Dariusz Piontkowski. Jak przekazał, 138 placówek nie pracuje obecnie w systemie tradycyjnego nauczania.

W czwartek 10 września przed południem 46 placówek oświatowych działało w systemie zdalnym, a 92 w systemie mieszanym - poinformował minister edukacji. Z przedstawionych przez szefa MEN danych z czwartkowego przedpołudnia wynika, że łącznie w całym kraju 138 placówek działa w trybie innym niż tradycyjny. To o sześć więcej niż dzień wcześniej .

"Jeśli dziecko jest chore, nie powinno narażać innych"

Na czwartkowej konferencji prasowej minister przypominał też o zasadach obowiązujących w szkołach i przedszkolach w warunkach epidemii. - Przede wszystkim wyraźnie mówimy, ze jeśli dziecko jest chore, nie powinno narażać innych i [nie powinno - przyp. red.] iść do szkoły- powiedział.

Zachęcał jednocześnie rodziców, żeby przypominali dzieciom, by nie dzieliły się jedzeniem z innymi uczniami, nie nosiły dodatkowych przedmiotów, które na lekcjach są niepotrzebne oraz by używały przyborów szkolnych, które przyniosły z domu. - I pamiętały, że podstawowe zasady higieny obowiązują nie tylko w szkole, a takie odruchy, jak choćby mycie rąk, powinny też obowiązywać w domu - mówił Piontkowski.

"Jeśli w regulaminie szkolnym są maseczki, to uczniowie powinni je nosić"

Minister edukacji przyznał również, że często pytany jest o to, czy uczeń lub rodzic mogą odmówić noszenia maseczki. - Rodzic jako osoba z zewnątrz jest zobowiązany do zasłonienia nosa i ust oraz dezynfekcji rąk. Jeśli w regulaminie szkolnym są maseczki, to też uczniowie powinni je nosić - powiedział.