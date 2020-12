Pierwszy przyrost liczby aktywnych przypadków koronawirusa od ponad trzech tygodni

Według informacji podanych przez resort zdrowia liczba aktywnych przypadków koronawirusa w Polsce wyniosła 244 160. To pierwszy przyrost tego wskaźnika od ponad trzech tygodni. Jednak mimo iż w tym czasie liczba konsekwentnie malała, to jednak jej wartości bezwględne były o kilkanaście tysięcy większe niż te zaprezentowane w czwartek.

Według czwartkowych danych podanych przez resort zdrowia liczba aktywnych przypadków w Polsce to 244 160. W środę ta liczba wynosiła 243 337. Oznacza to, że między środą a czwartkiem liczba ta zwiększyła się o 823.

Tendencja spadkowa aż do czwartku

To pierwszy przypadek zwiększenia się liczby aktywnych przypadków od prawie miesiąca - od 24 listopada. Wtedy to podana liczba aktywnych przypadków zakażenia wyniosła 440 035. Od tego momentu, dzień po dniu, ta liczba stopniowo malała. Aż do czwartku.

Należy jednak zauważyć, że chociaż 24 listopada do 16 grudnia liczba aktywnych przypadków malała, to jednak były to wartości często o kilkanaście, a nawet 20 tysięcy wyższe niż te podane w czwartek. Jeszcze we wtorek 15 grudnia liczba aktywnych przypadków wynosiła 244 353, więc więcej niż w czwartek.