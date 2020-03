Szumowski: grupa z posiedzenia Rady Ministrów została przebadana. "Wyniki są ujemne"

Wyniki negatywne

Minister zdrowia Łukasz Szumowski we wtorek po godzinie 15 potwierdził, że u żadnego z przebadanych ministrów, którzy mieli bezpośredni kontakt z ministrem Wosiem, nie stwierdzono przypadku koronawirusa. Nie uściślił dokładnej liczby tych osób. Dodał, że osoby z wynikiem negatywnym są zwolnione z kwarantanny i mogą dalej pracować.

- Dłuższe przebywanie w jednym pomieszczeniu to bezpośredni kontakt. To nie jest tak, że jak miniemy się na korytarzu, to zarazimy się koronawirusem - tłumaczył.