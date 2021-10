Minister Adam Niedzielski o obostrzeniach na Wszystkich Świętych: mamy dwa zabezpieczenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski, mówiąc na konferencji prasowej o obecnej sytuacji epidemicznej, podkreślił, że "cały czas mamy do czynienia z bardzo dużą koncentracją w dwóch regionach: lubelskim i podlaskim".

- Mamy wynik ponad osiem tysięcy infekcji w całym kraju. Cały czas mamy do czynienia z bardzo dużą koncentracją w dwóch regionach: lubelskim i podlaskim - powiedział Niedzielski.

Niedzielski: mamy dwa realne zabezpieczenia - szczepienie i maseczki

- Realne instrumenty w postaci szczepień i stosowania reżimu sanitarnego to te narzędzia, które przy powszechnym zastosowaniu pozwolą nam na przejście fali bez dodatkowych restrykcji. Mamy niewystarczający poziom dyscypliny epidemicznej - dodał.

Niedzielski: nauka stacjonarna w szkołach jest priorytetem

Głównym tematem konferencji była reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży - wzięła w niej udział Małgorzaty Janas-Kozik, pełnomocniczka do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Niedzielski mówił, że okres od września, kiedy dzieci wracają do szkoły, oznacza "zwiększoną liczbę problemów związanych z ponowną adaptacją".

Jak podkreślił, to jest "bardzo ważny argument za tym, żeby nauka stacjonarna była utrzymywana za wszelką cenę".

Niedzielski o trzech poziomach opieki środowiskowej

- Głównym założeniem reformy było to, żeby przenieść ciężar opieki psychiatrycznej wśród dzieci i młodzieży z ośrodków szpitalnych na opiekę środowiskową – mówił szef MZ.

- Jest to nie tylko kwestia lepszego dotarcia, zwiększenia dostępności, ale też kwestia tego, że liczba psychiatrów w Polsce wynosi niecałe 500 i nie jest to grupa zawodowa, która jest w stanie udźwignąć opiekę nad całą populacją dzieci i młodzieży– dodał.

- Jeśli chodzi o poziom pierwszy, chcemy zapewnić takie ośrodki w całej Polsce. Mamy 327 takich ośrodków, w założeniu jest to, żeby w taki ośrodek był w każdym powiecie. Jesteśmy tu bardzo zaawansowani - przekazał.

- Będziemy tworzyli także ośrodki drugiego i trzeciego stopnia. One odpowiednio oznaczają szpitalną dzienną opiekę, gdzie jest prowadzona edukacja. Trzeci poziom istnieje, to szpitalnictwo psychiatryczne - wymienił.

Szef MZ: widać jeszcze białe plamy w dostępie

Zwrócił uwagę, że na mapie Polski widać jeszcze "białe plamy" w dostępie do ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. - Mamy trzy województwa, w których musimy dokontraktować te usługi. To dolnośląskie, łódzkie i zachodniopomorskie - powiedział.

Jak dodał, w pozostałych regionach "białe plamy" są bardzo niewielkie. - NFZ ogłasza tak naprawdę non stop konkursy w tym zakresie, nie zawsze są chętni. Ale my też będziemy prowadzili dosyć surową weryfikację jakościową, więc będziemy mieli do czynienia z rotacja tych ośrodków. Nacisk na jakość będzie bardzo wymierny - powiedział Niedzielski.