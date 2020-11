Jak można odmówić w sytuacji, gdy jest potrzeba narodowa, a premier przynajmniej deklaruje wolę słuchania nas? - pytał w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak. Tak tłumaczył, dlaczego zdecydował się przystąpić do Rady Medycznej przy Głównym Doradcy Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, profesorze Andrzeju Horbanie.

"Musimy chociaż próbować doradzać. Zobaczymy, czy nasz głos będzie słyszalny"

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w niedzielę w mediach społecznościowych nazwiska osób, które weszły w skład Rady Medycznej przy Głównym Doradcy Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, profesorze Andrzeju Horbanie . Jedną z tych osób jest profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. O przystąpieniu do grona doradców profesor Filsiak mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24.

- Przez cały czas pandemii w wielu z nas, którzy zajmują się na co dzień COVID-em na różnych poziomach aktywności, narzekało na to, że ani minister, ani premier nie słuchają ich głosów. Bo taka była prawda. W związku z tym, gdy padła taka propozycja, byłoby nie fair nie próbować przynajmniej dać swojej opinii, swojej wiedzy na użytek państwa, rządu, obywateli. Bo jak wtedy moglibyśmy mówić, tłumaczyć, że nikt nas nie słucha? - pytał. - Musimy chociaż próbować doradzać. Zobaczymy, czy nasz głos będzie słyszalny - powiedział profesor Flisiak. Na pytanie, czy nie obawia się, że premier nie posłucha głosu ekspertów, odparł: - Oczywiście, że mam takie obawy i liczę się z taką możliwością. Ale jak można odmówić w sytuacji, gdy jest potrzeba narodowa, a premier przynajmniej deklaruje wolę słuchania nas? - Jeżeli będzie to ewidentne ignorowanie naszych opinii, to wtedy będę musiał podziękować - zapowiedział.