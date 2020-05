Najpilniejsza sprawa, o której należy rozmawiać, to sposób powrotu do normalności. Powinniśmy przyzwyczajać nasze społeczeństwo, naszych pacjentów, do życia z koronawirusem - mówił w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja. Podkreślił, że nie wolno zapominać o "pozostałych chorych, którzy nagle nie przestali chorować". Przyznał, że nie wie, czemu Ministerstwo Zdrowia "nie podejmuje dialogu" z samorządem lekarskim.

"Dialog jest podstawą demokracji i funkcjonowania państwa"

O potrzebie rozmów z Ministerstwem Zdrowia profesor Matyja mówił w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24. Przyznał, że nie wie, czemu ministerstwo "nie podejmuje dialogu". - Ja i samorząd lekarski, który reprezentuję, wyszliśmy z założenia, że dialog jest podstawą demokracji i funkcjonowania państwa. Kiedy w naszym kraju rozpoczęła się pandemia, został ogłoszony stan epidemii, to uważaliśmy, i dalej uważamy, że wymiana poglądów, dialog jest elementem służącym do podejmowania właściwych decyzji, opartych o ekspertów z różnych dziedzin medycyny - tłumaczył.

Jak dodał, jest to tym bardziej ważne, że "epidemia przebiega w sposób bardzo nietypowy". - Warto rozmawiać i wysłuchać nawet kontrowersyjnych opinii, by móc podejmować właściwą decyzję końcową - mówił prezes NRL.

"Najpilniejsza sprawa, o której należy rozmawiać, to sposób powrotu do normalności"

Profesor Matyja tłumaczył, że "w tej chwili najpilniejsza sprawa, o której należy rozmawiać, to sposób powrotu do normalności". - My się już przyzwyczailiśmy i powinniśmy przyzwyczajać nasze społeczeństwo, naszych pacjentów, do życia z koronawirusem. Ale nie wolno nam zapominać o wszystkich pozostałych chorych, którzy nagle nie przestali chorować - podkreślił.