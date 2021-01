Pięć scenariuszy rozwoju epidemii w Polsce. "Na wszystkie powinniśmy być przygotowani"

Zespół do spraw COVID-19 działający przy prezesie Polskiej Akademii Nauk przedstawił pięć możliwych scenariuszy przebiegu pandemii w 2021 roku z uwzględnieniem ich konsekwencji dla Polski. "Z naukowego punktu widzenia, wszystkie one mogą się zdarzyć i na wszystkie powinniśmy być przygotowani" - piszą naukowcy.

Działający przy prezesie Polskiej Akademii Nauk interdyscyplinarny zespół doradczy do spraw COVID-19 w opublikowanym we wtorek stanowisku przedstawił pięć hipotetycznych scenariuszy rozwoju pandemii COVID-19 w 2021 roku i w latach najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem ich konsekwencji dla Polski.

Pierwszy z nich zakłada, że Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakończy się sukcesem już w 2021 roku, kolejne trzy scenariusze - że szczepienia nie wystarczą, aby pokonać pandemię, a ostatni - że równolegle z tą pandemią może pojawić się nowy patogen. "Z naukowego punktu widzenia, wszystkie one mogą się zdarzyć i na wszystkie powinniśmy być przygotowani" - piszą naukowcy.

"Tylko tak możemy uniknąć niepotrzebnych ofiar w ludziach i gospodarce"

Po drugie - należy rozwijać naukę i zaufanie do niej w naszym kraju. A po trzecie ważna jest współpraca i odpowiedzialność, która przejawiać się może choćby gotowością do tego, by być zaszczepionym. "Tylko tak możemy uniknąć niepotrzebnych ofiar w ludziach i gospodarce" - piszą naukowcy.