Koronawirus a wskaźnik BMI. "Jak zbieramy z nimi wywiad, to twierdzą, że oni na nic nie chorują"

Jak zbieramy z nimi wywiad, to twierdzą, że oni na nic nie chorują, ale wskaźnik ich masy ciała jest grubo powyżej 30, nieraz sięga 40. To jest otyłość patologiczna - mówi doktor Krzysztof Czarnobilski ze szpitala MSWiA w Krakowie w TVN24. Ekspert tłumaczył, jaki jest związek ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem z otyłością.

Doktor Krzysztof Czarnobilski, dyrektor do spraw lecznictwa szpitala MSWiA w Krakowie na antenie TVN24 opowiadał o pacjentach w swojej placówce. Większość pacjentów to pacjenci starsi, z wielochorobowością, ale coraz częściej przyjmowani są młodzi pacjenci - powiedział.

Co jest charakterystyczne? - Jak zbieramy z nimi wywiad, to twierdzą, że oni na nic nie chorują, ale wskaźnik ich masy ciała, BMI, jest grubo powyżej 30, nie raz sięga 40 - opisał. - To jest otyłość patologiczna - przyznał.