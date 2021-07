67 nowych zakażeń koronawirusem, nie zmarła żadna osoba chora na COVID-19

5 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ponad 23,5 tysiąca wykonanych testów

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

- 6299 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian w porównaniu do dnia poprzedniego), - z tego 342 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (tyle samo, co dzień wcześniej), - 618 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (tyle samo, co dzień wcześniej) - z tego 62 respiratory są obecnie wykorzystywane (+2), - 86 921 osób jest objętych kwarantanną (-1304), - 2 653 034 osoby wyzdrowiały (+50).