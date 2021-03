Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń. Zmarły 343 osoby

"269 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazał resort zdrowia.

W stosunku do poprzedniej soboty liczba nowych przypadków wzrosła o 6192. 6 marca odnotowano 14 857 zakażeń koronawirusem oraz 245 przypadków śmiertelnych COVID-19.

To najwyższy bilans od 21 listopada 2020 roku. Tego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 24 213 zakażeń.

Ile osób zakażonych leży w szpitalach? Ilu jest pod respiratorami?

- 28 075 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+478 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 19 541 łóżek jest zajmowanych przez pacjentów z COVID-19 (+439), - 2830 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+65), - z tego 2011 respiratorów jest wykorzystywanych (+29), - 310 551 osób jest objętych kwarantanną (+10 609), - 1 546 151 osób wyzdrowiało (+15 667).

Zalecenie NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w poniedziałek wieczorem, że "w związku z rozwojem epidemii, na polecenie ministra zdrowia, centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo". W komunikacie na swojej stronie internetowej NFZ wyjaśnił, że zalecenie wydano po to, "aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala".