Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

W Nowej Kaledonii, francuskim terytorium zamorskim na zachodnim Pacyfiku, odbyło się w niedzielę referendum niepodległościowe. Było to ostatnie z trzech głosowań w tej sprawie, na których przeprowadzenie do 2022 roku zezwalało porozumienie z Numei. Jego wyniki nie są jeszcze znane. Zwolennicy niepodległości, głównie przedstawiciele rdzennej ludności Kanaków, apelowali o przełożenie terminu referendum z uwagi na pandemię COVID-19. Twierdzili, że głosowanie w tym terminie to "wypowiedzenie wojny ludności Kanaków". We wrześniu ogłosili roczną żałobę związaną z wybuchem epidemii, która pochłonęła wiele ofiar.