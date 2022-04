Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane o zakażeniach

czytaj dalej

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Z miejsc okupowanych przez Rosjan dochodzą informacje o przemocy żołnierzy wobec ludności cywilnej. W ocenie reportera Wojciecha Tochmana "kat do końca swych dni pozostaje katem i musi produkować śmierć". - Rosyjskie żony i rosyjskie dzieci doświadczą tej przemocy, którą oni przywiozą do domów z Ukrainy – mówił gość "Jeden na jeden". - To, czego się dowiedziałem w trakcie pracy, to to, że żadne ludobójstwo - póki ludzie są na świecie - nie jest ludobójstwem ostatnim - dodał.