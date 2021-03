Nie trzeba było znosić obostrzeń w połowie lutego - powiedział senator Lewicy, lekarz Wojciech Konieczny, odniesząc się w "Tak jest" do zapowiedzianego przez ministra zdrowia powrotu obostrzeń na terenie całej Polski. Poseł PiS i były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha ocenił, że "to jest jeden wielki wyścig pomiędzy odpornością, którą uzyskamy, a tym, jak rozwija się pandemia".

Nowe obostrzenia to: - nauczanie zdalne w klasach 1-3 szkół podstawowych; - zamknięte hotele; - ograniczona działalność galerii handlowych; - zamknięte teatry, kina, muzea, galerie sztuki, kasyna; - zamknięte baseny, sauny, solaria, obiekty sportowe.

Od 20 marca do 9 kwietnia rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę

Piecha: to jeden wielki wyścig pomiędzy uzyskiwaną odpornością a tym, jak rozwija się pandemia

Poseł PiS ocenił, że "sytuacja w Polsce, w Europie i na świecie jest teraz niewesoła". - Oczekiwania dotyczące trzeciej fali pandemii były, sądzę, że one trochę przekroczyły nasze kalkulacje. Nie tyle, że nas zaskoczyły, ale jednak ta pandemia ma swoją siłę i ma swoje obrazy liczbowe w zakażonych, w liczbie zajętych łóżek czy osobach, które umierają - mówił Piecha.

- Czy na dzisiaj mamy inne sposoby niż lockdown? Myślę, że nie - powiedział. - To jest jeden wielki wyścig pomiędzy odpornością, którą uzyskamy (...), a tym, jak rozwija się pandemia, nad którą nikt nie panuje - dodał.

Konieczny: Nie trzeba było obostrzeń znosić. Mówiłem o tym pod koniec stycznia

Jak mówił, już pod koniec stycznia zwracał uwagę, że "ze znoszeniem obostrzeń rząd powinien poczekać do końca lutego, początku marca, ponieważ sytuacja u naszych sąsiadów już była zła. Wiadomo też było, że brytyjska odmiana koronawirusa pojawiła się w Polsce".

- Wtedy takie głosy były niepopularne, gdyż była taka polityka, by ustępować, nie drażnić wyborców, przedsiębiorców - ocenił Konieczny.

- Rządzący postanowili wycofać się w jakiejś części z tych obostrzeń. Okazało się to nieprawidłowe, wiadomo było już 14 lutego (...), że ten wariant brytyjski już jest w Polsce i tylko czekać aż się rozprzestrzeni, więc znoszenie wówczas tych obostrzeń nie było właściwe - powiedział.

Jak dodał, "dziś może bylibyśmy w innej sytuacji". - Byłoby mniej tych zakażeń, a pamiętajmy, że jeżeli mówimy o [rozwoju pandemii - przyp. red.] w Europie czy na świecie to wszędzie jest to oceniane przez pryzmat wydolności systemu opieki zdrowotnej. Nasz system jest niewydolny i w związku z tym trzeba go chronić, czyli trzeba wprowadzać obostrzenia. Innej drogi rzeczywiście w tej chwili nie ma - mówił senator Lewicy.