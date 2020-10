"Ustalacie 10 dni kwarantanny dla zdrowych ludzi. Pan wychodzi po pięciu dniach. Też bym chciał"

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, chociaż w poniedziałek został skierowany na kwarantannę, już w piątek brał udział w posiedzeniu Rady Ministrów. "Jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny? Pytam, bo wiem, że wpadł pan w kwarantannę tego samego dnia, co ja i zgodnie z waszym rozporządzeniem, mamy jeszcze do odsiadki 5 dni" – napisał na Twitterze poseł Artur Dziambor. Michał Dworczyk wyjaśnia, że aby uzyskać zwolnienie z kwarantanny, należy wystąpić z wnioskiem do Głównego Inspektora Sanitarnego.