Polacy mogą wracać do kraju specjalnymi lotami. Pierwszy rejs z Wielkiej Brytanii

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszone zostały międzynarodowe loty i połączenia kolejowe. Utrzymane zostają czartery, którymi Polacy będą mogli wrócić do kraju.

W sobotę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że "państwo dopomoże naszym obywatelom w powrocie do Polski". Poinformował, że odbędą się wcześniej zaplanowane loty czarterowe do kraju. Ponadto zostaną zorganizowane dodatkowe rejsy z niektórych państw. Premier mówił także, że osoby przebywające w "rzadziej odwiedzanych" częściach świata, będą mogły zapisywać się na loty powrotne do kraju.