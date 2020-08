To, co się dzieje w kurortach nad Bałtykiem przechodzi ludzkie pojęcie - ocenił profesor Krzysztof Simon w TVN24. Ostrzegał, że "jeśli nie będziemy przestrzegali restrykcji, to solidarność społeczna zaniknie i starsze osoby ostatecznie masowo się zakażą". Apelował też, by przed jesienią zaszczepić się na grypę i przeciwko pneumokokom.

Profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, mówił w rozmowie z reporterem TVN24 o sytuacji w polskich kurortach nad Bałtykiem.

Tłum w Sopocie Przemek Swiderski/Gallo Images Poland

Sytuacja nad Bałtykiem "przechodzi ludzkie pojęcie"

Jego zdaniem "to przechodzi ludzkie pojęcie". - Co prawda plaża jest miejscem przewiewnym, z wilgotnym powietrzem, gdzie możliwości przeniesienia wirusa są zdecydowanie mniejsze. Ale zdjęcia z plaż we Władysławowie, czy Kołobrzegu budzą przerażenie - powiedział.

Zaznaczył, że "to, co się dzieje na bulwarach, w restauracjach i w hotelach, to jest zupełne nieporozumienie".

- To dla nas typowe, taki poryw. (...) Zapalamy się, pięknie przestrzegamy tych restrykcji przez krótki okres, a potem wszystkich nas to wszystko męczy - stwierdził Simon.

Jednak - podkreślał - "epidemia jest, szerzy się i trzeba to zaakceptować". - Jeśli nie będziemy przestrzegali restrykcji, to ta solidarność społeczna zaniknie i starsze osoby z wielochorobowością ostatecznie masowo się zakażą. A pojemność służby zdrowia jest ograniczona - ostrzegał.

"Niepotrzebna i kompromitująca wypowiedź" prezydenta

Simon komentował też słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział w poniedziałek w Krakowie - Oczywiście apeluję o zachowanie dystansu i jeżeli ktoś może, to oczywiście też zachęcam do noszenia maseczek. Natomiast nie każdy może, nie każdy lubi.

"Zachęcam do noszenia maseczek. Natomiast nie każdy może, nie każdy lubi" TVN24

Zdaniem profesora Simona "to jest niepotrzebna i kompromitująca wypowiedź". - Zupełnie dezawuująca nasze działanie jako służby zdrowia, jako Polaków. Maski trzeba nosić i trzeba też się szczepić - podkreślał.

Dodał, że powinno pojawiać się w przestrzeni publicznej więcej informacji na temat szczepienia na grypę. - Jest szansa, żeby jak najszybciej zaszczepić się na grypę. Jest szansa, żeby zaszczepić się przeciwko pneumokokom. Starsi ludzie powyżej 65. roku życia mają lecieć do przychodni i się szczepić, gdzie się da - podkreślał.

Profesor Simon o znaczeniu szczepienia na grypę w czasie pandemii COVID-19 TVN24

W ten sposób - tłumaczył - "zmniejszymy możliwość powikłań, zmniejszymy liczbę zgonów" na COVID-19. - Nie wykorzystamy tej szansy - będzie źle, wykorzystamy - będzie zdecydowanie lepiej, niż się spodziewamy - powiedział Simon.

