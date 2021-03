Minister zdrowia: dzisiejsza liczba zakażeń koronawirusem to prawie 30 tysięcy

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski minister zdrowia był pytany o to, czy w Polsce w środę będzie więcej niż 30 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem.

- Jeszcze tej liczby nie przekroczymy, ale jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Faktycznie zrównujemy się z tym poziomem 30 tysięcy. To wszystko jest przy bardzo dużej liczbie badań, bo ta liczba badań wykonanych wczoraj praktycznie wynosi 100 tysięcy. Niestety też liczba zgonów jest znowu tak duża jak była w styczniu, bo przekroczyła 511 - odpowiedział Niedzielski, dodając, że sytuacja jest trudniejsza niż podczas drugiej fali epidemii.

- Przypomnę, że w szczycie drugiej fali mieliśmy zajętość łóżek mniej więcej na poziomie 23 tysięcy, a my w tej chwili, dzisiaj, mamy zajętość łóżek powyżej 26,5 tysiąca - mówił. - Hospitalizacji jest więcej, mimo że liczba zakażeń jest porównywalna - dodał.

Dworczyk: zapanowanie nad pandemią uda się osiągnąć w 2021 roku

Wcześniej o sytuacji epidemicznej mówił w Polsat News szef kancelarii premiera i pełnomocik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk.

Pytany o kwestię nabycia odporności zbiorowej przez Polaków, odparł, że zależy to od wielu czynników, w tym - poza dostawami szczepionek - także od chęci szczepienia się.

Zapewniał, że przedstawiony przez premiera cel "zapanowania nad pandemią" uda się osiągnąć w 2021 roku. - A jeżeli rzeczywiście by się spełniły zapowiedzi producentów szczepionek, to jest szansa, że jesienią tego roku wszyscy Polacy, którzy będą chcieli przyjąć szczepionkę, mają szansę być do tego czasu zaszczepieni - ocenił Dworczyk.