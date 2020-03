Stan epidemii w Polsce, zmiany w kwarantannie, rozpęd prac nad szczepionką. Co zmieniło się przez ostatnią dobę?

W Polsce wprowadzono stan epidemii i przedłużono okres zamknięcia szkół. Władze włoskie zaostrzyły środki w walce z koronawirusem w związku z rosnącą liczbą przypadków śmiertelnych wśród zakażonych. W Chinach drugą dobę nie odnotowano nowych infekcji. Co jeszcze zmieniło się od piątku w związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa?

Do piątku w Polsce potwierdzono 425 przypadków zakażenia koronawirusem (liczba zakażonych wzrosła o 70). Pięciu pacjentów zmarło. Jedna osoba wyzdrowiała.

Ministerstwo Zdrowia w piątek rano poinformowało, że zmarła szósta osoba, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. To 27-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Łańcucie. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że przyczyną śmierci pacjentki nie był koronawirus. "Dlatego też nie jest uwzględniona w statystyce osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem" - zastrzeżono.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej dobry w Polsce i na świecie?

1. W Polsce wprowadzono stan epidemii

Wprowadzamy stan epidemii, który daje nowe prerogatywy i nakłada na nas nowe obowiązki - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. W związku z tym - dodał - zapadła decyzja o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Morawiecki przekazał też, że zostaną zaostrzone kary za złamanie kwarantanny. Grzywna wzrośnie z pięciu tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.