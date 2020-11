Problemy z tlenem w wielu szpitalach. Pomóc może specjalny hełm stworzony przez polskich lekarzy

Polski hełm ułatwi oddychanie chorym na COVID-19. Stworzony przez polskich lekarzy i naukowców musi poczekać rok na specjalny certyfikat, ale szpitale nie czekają i już go zamawiają. Tym bardziej, że jest na to zielone światło od komisji bioetycznej. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Metoda popularna jest w innych krajach Europy, ale obecnie zamówienia są praktycznie niemożliwe. Polski prototyp, drukowany w 3D, czeka na finansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Doprowadzamy tlen pod ciśnieniem do płuc pacjenta, co pozwala części pacjentom uniknąć respiratoroterapii, części pacjentów również wyleczyć ich z ciężkiej niewydolności oddechowej – wyjaśnia Łukasz Wróblewski.

"Mamy problem z dostępnością dozowników tlenu"

Zapotrzebowanie na tlen i urządzenia do dystrybucji tlenu w ostatnich tygodniach znacznie wzrosło - w szpitalu w Jarosławiu na Podkarpaciu kilkakrotnie. Przy połowie zajętych łóżek covidowych placówka musiała pożyczyć tlen od sąsiedniego szpitala, ale sam tlen nie wystarczy. - Mamy problem z dostępnością dozowników tlenu. Zamówiliśmy 108 sztuk, ale termin realizacji to połowa grudnia – informuje dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Piotr Pochopień.

Butli z tlenem zabrakło też w szpitalu onkologicznym w Opolu. Wszystkie zużyła pacjentka, która okazała się być chora na COVID-19. Dyrektor wstrzymał operacje. - To już się stawało niebezpieczne – podkreśla dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii Marek Staszewski. - Nie mieliśmy gwarancji, że do czwartku te butle do nas dotrą. Stąd ta decyzja, że życie tej pacjentki podpiętej pod respirator jest najważniejsze i ta decyzja o odłożeniu zabiegów na bloku operacyjnym – dodaje. Pacjentka została przewieziona do szpitala zakaźnego i operacje od czwartku będą wznawiane.