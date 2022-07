Możliwość "lockdownu w systemie ochrony medycznej". "Tego bym chciała uniknąć"

W piątek na stronie gov.pl poinformowano o 3038 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 . To wzrost o 54 procent względem danych sprzed tygodnia. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 22,5 miliona Polaków. Od piątku dostępna jest IV dawka szczepienia przeciw COVID-19 dla osób od 60. do 79. roku życia i dodatkowe szczepienie dla osób z upośledzoną odpornością, które ukończyły 12 lat.

Bieńkowska-Szewczyk: wyselekcjonowały się takie odmiany, które łatwo powodują ponowne zakażenie

Wiśniewska: znowu staniemy przed faktem lockdownu, ale lockdownu w systemie ochrony medycznej

Kluczowa jest według doktor Wiśniewskiej liczba hospitalizacji. - Jeśli ta liczba hospitalizacji nie będzie dominować, to będzie znaczyło, że program szczepień i sama forma wirusa, jaka w tej chwili dominuje, nie zagraża nam i naszemu całemu społeczeństwu, natomiast jeśli zwiększy się liczba hospitalizacji nawet powyżej tych trzech tysięcy, o których mówił pan minister, to pamiętajmy, że to jest trzy tysiące łóżek zabranych innym chorym - mówiła. Odniosła się w ten sposób do wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który w czwartek stwierdził, że "w szczycie fali (...) przewidujemy, że ta liczba hospitalizacji osiągnie około 3 tysięcy".