Doktor Grzesiowski: z wielu szpitali w kraju dostajemy ten sam sygnał - brak leków przeciw COVID-19

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19, doktor Paweł Grzesiowski, przekazał, że z "wielu szpitali w kraju" płynie sygnał o "braku leków przeciw COVID-19". Chodzi o dwa rodzaje leków - remdesivir i tocilizumab. "Same łóżka nie leczą" - napisał lekarz.

Grzesiowski na swoim profilu na Twitterze podał, że w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie można zamówić leku przeciwwirusowego remdesivir ani leku "ratującego pacjentów przed wstrząsem cytokinowym" tocilizumab. Podał, że takie sygnały płyną do lekarzy "z wielu szpitali w kraju". "Same łóżka nie leczą" - dodał, oznaczając we wpisie resort zdrowia.