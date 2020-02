Szumowski: poproszę unijną komisarz o pilne spotkanie ministrów zdrowia w związku z koronawirusem

Każdy, kto wymaga przeprowadzenia badania na obecność koronawirusa, ma je zapewnione bezpłatnie - przekazał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapowiedział też, że zwróci się do unijnej komisarz do spraw zdrowia Stelli Kyriakides, aby zorganizować pilne spotkanie ministrów zdrowia krajów unijnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał, że nie ma do tej pory przypadku koronawirusa w Polsce ale, jak zaznaczył, "na pewno w związku z sytuacją w Europie ten wirus się prędzej czy później pojawi". - Przygotowujemy się na to. 79 oddziałów zakaźnych funkcjonuje w trybie podwyższonej gotowości już od jakiegoś czasu - wskazał.

"Wszystkie testy są potrzebne dla tych osób, które naprawdę tego potrzebują"

Szef resortu zdrowia odniósł się do pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji o komercyjnych badaniach na zakażenie koronawirusem. - Każdy obywatel i osoba przebywająca na terenie Polski, która wymaga badania, ma je wykonane za darmo, bezpłatnie. Nie zgadzam się na żadne komercyjne działania - zaznaczył.

"Prośba o pilne spotkanie ministrów zdrowia Unii"

Szef resortu zdrowia na wtorkowej konferencji zapowiedział również, że poprosi unijną komisarz do spraw zdrowia o spotkanie ministrów zdrowia krajów członkowskich Unii Europejskiej.

- Decyzją Rady Ministrów i pana premiera wysyłam list do pani komisarz Stelli Kyriakides z prośbą o pilne spotkanie ministrów zdrowia Unii, aby omówić sytuację epidemiologiczną w Europie. Wiemy, że w różnych krajach ta sytuacja jest różna - powiedział.

Szumowski: nie wykorzystujmy tej sytuacji politycznie

Minister zaapelował "do wszystkich osób, które w sposób polityczny chcą wykorzystywać sytuację związaną z koronawirusem". - To jest sytuacja, która dotyczy pacjentów, bezpieczeństwa chorych, nie wykorzystujmy jej politycznie - powiedział. Zwrócił się również o umiar, rozsądek i postępowanie zgodnie z zaleceniami publikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tam - wskazywał - można znaleźć instrukcje skierowano do osób, które wracają z regionów dotkniętych koronawirusem, szczególnie z Włoch czy z Chin.