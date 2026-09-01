Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Jest komunikat MSWiA
Polska planuje przedłużyć tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne sześć miesięcy, do 30 marca 2027 roku - ogłosił resort spraw wewnętrznych. "Powód? Wciąż funkcjonujący szlak migracyjny przez Białoruś i kraje bałtyckie" - czytamy w komunikacie.
Jak poinformował resort, od początku obowiązywania tymczasowych kontroli, czyli od lipca ubiegłego roku, na granicach z Litwą i z Niemcami skontrolowano ponad 4,3 miliona osób. "To przede wszystkim obywatele Niemiec, Polski, Litwy, Ukrainy i Estonii" - wskazało ministerstwo.
W tym czasie odmówiono wjazdu blisko 2,3 tys. osobom, ponad 1,3 tys. zawrócono w ramach readmisji, a 130 zatrzymano za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy - przekazało MSWiA.
Kontrole na granicach
Polska przywróciła tymczasowo kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca 2025 roku. Od tamtej pory straż graniczna, wspierana przez policję i Wojska Obrony Terytorialnej, może zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy.
Czytaj również: Ruszyły kontrole na granicach. Oto pięć najważniejszych faktów.
Resort spraw wewnętrznych uzasadniał wtedy wprowadzenie kontroli potrzebą zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego państwa "z uwagi na wystąpienie poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na polsko-niemieckim oraz polsko-litewskim odcinku granicy".
Od momentu wprowadzenia kontroli było one kilkukrotnie przedłużane. Obecnie obowiązujące rozporządzenie MSWiA dotyczące kontroli na granicach z Niemcami i Litwą upływa 1 października.