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Polska

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Jest komunikat MSWiA

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Kontrola na granicy polsko-niemieckiej w Lubieszynie
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Kontrole na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej zostaną przedłużone do 30 marca 2027 roku - poinformowało MSWiA. Jako powód podano "wciąż funkcjonujący szlak migracyjny przez Białoruś i kraje bałtyckie".

Polska planuje przedłużyć tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne sześć miesięcy, do 30 marca 2027 roku - ogłosił resort spraw wewnętrznych. "Powód? Wciąż funkcjonujący szlak migracyjny przez Białoruś i kraje bałtyckie" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformował resort, od początku obowiązywania tymczasowych kontroli, czyli od lipca ubiegłego roku, na granicach z Litwą i z Niemcami skontrolowano ponad 4,3 miliona osób. "To przede wszystkim obywatele Niemiec, Polski, Litwy, Ukrainy i Estonii" - wskazało ministerstwo.

W tym czasie odmówiono wjazdu blisko 2,3 tys. osobom, ponad 1,3 tys. zawrócono w ramach readmisji, a 130 zatrzymano za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy - przekazało MSWiA.

Kontrole na granicach

Polska przywróciła tymczasowo kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca 2025 roku. Od tamtej pory straż graniczna, wspierana przez policję i Wojska Obrony Terytorialnej, może zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy.

Czytaj również: Ruszyły kontrole na granicach. Oto pięć najważniejszych faktów.

Resort spraw wewnętrznych uzasadniał wtedy wprowadzenie kontroli potrzebą zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego państwa "z uwagi na wystąpienie poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na polsko-niemieckim oraz polsko-litewskim odcinku granicy".

Od momentu wprowadzenia kontroli było one kilkukrotnie przedłużane. Obecnie obowiązujące rozporządzenie MSWiA dotyczące kontroli na granicach z Niemcami i Litwą upływa 1 października.

Źródło: PAP
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Tagi:
MSWiAStrefa SchengenNiemcyLitwa
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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