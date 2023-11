Konflikt w NBP. Kotula: musi być jakieś przyzwolenie ze strony prezydenta na to, co robi Mucha

Prezes Glapiński zajmuje się pomaganiem PiS-owi na wszystkie możliwe sposoby i jest częścią tego systemu - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal z klubu Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do konfliktu w Narodowym Banku Polskim. Katarzyna Kotula z klubu Lewicy stwierdziła, że "musi być jakieś przyzwolenie ze strony prezydenta na to, co dzisiaj robi pan minister Mucha".

Były prezydencki minister, a obecnie członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Mucha opublikował pisma do członków Rady Polityki Pieniężnej, w których zarzuca między innymi, że "kopie protokołów posiedzeń RPP nie są w ogóle udostępnianie co najmniej części członków zarządu NBP". Dodał, że "w praktyce działaniach organów NBP dochodzi do istotnych i mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania banku centralnego przekroczeń". Zarząd NBP uznał postępowanie Muchy za "nieakceptowalne".

Spór jest tylko o nagrody i premie, to jest cała prawda. Reszta to taka mgiełka i didaskalia. Banalne, ale nie ma żadnego podziału, konfliktu - przekonywał na czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Kowal: Glapiński zajmuje się pomaganiem PiS-owi na wszystkie możliwe sposoby

Sprawę komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 Katarzyna Kotula z klubu Lewicy oraz Paweł Kowal z klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Już członkini Rady Polityki Pieniężnej pani (Joanna - red.) Tyrowicz mówiła parę razy i ja na to zwracałem publicznie uwagę, że prezes Glapiński dramatycznie łamie konstytucję. To nie są żarty. Prezes Glapiński oficjalnie jest niezależnym szefem banku, ale tak naprawdę on nie zajmuje się tym, czym się zajmuje szef banku centralnego, czyli na przykład polityką monetarną - stwierdził Paweł Kowal.

- On się zajmuje pomaganiem PiS-owi na wszystkie możliwe sposoby i jest częścią tego systemu. On powinien być rozpatrywany jako ktoś, kto złamał konstytucję, bo on łamie notorycznie konstytucję. On jest problemem polskiej demokracji. Uważam, że trzeba szukać wszystkich możliwych sposobów, żeby go usunąć - kontynuował polityk KO. I dodał: - On odpowiada za inflację w Polsce w dużym stopniu. On odpowiada za biedę polskich rodzin. To nie jest tak, że on sobie żyje na Księżycu.

Kowal: Glapiński zajmuje się pomaganiem PiS-owi na wszystkie możliwe sposoby TVN24

Kotula: musi być jakieś przyzwolenie ze strony prezydenta na to, co robi minister Mucha

Katarzyna Kotula, oceniając działania prezesa NBP, stwierdziła, że "pan Glapiński musi po prostu odejść".

- My wiedzieliśmy, szczególnie to było widoczne przed kampanią, czyli w czasie prekampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości i w czasie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, że pan Glapiński po prostu zapisał bank centralny do sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości - powiedziała.

- I dzisiaj, co ciekawe, człowiek prezydenta Andrzeja Dudy, czyli pan minister Paweł Mucha, (...), wychodzi i mówi otwarcie i odważnie. To też jest jakiś sygnał - dodała posłanka. Jej zdaniem to może być element wojny wewnętrznej w obozie prawicowym o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, w którą - według niej - zaangażował się także prezydent. Jednocześnie stwierdziła, że "musi być jakieś przyzwolenie ze strony prezydenta na to, co dzisiaj robi pan minister Mucha".

Paweł Kowal i Katarzyna Kotula w "Kropce nad i" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24