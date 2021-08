Prezydent o stanie wyjątkowym: propozycje rządu są przede mnie analizowane

We wtorek Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma on obowiązywać przez 30 dni w pasie przygranicznym i objąć m.in. 183 miejscowości: 115 na Podlasiu i 68 na Lubelszczyźnie.