Liderem rankingu zaufania we wrześniu jest premier Donald Tusk - wynika z nowego sondażu IBRiS dla Onetu. Premier zanotował jednocześnie swój najlepszy wynik od 2018 roku. Na podium znaleźli się także Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. To pierwszy sondaż zaufania po przejściu fali powodziowej przez południowo-zachodnią Polskę.

We wtorek ukazał się nowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu. Wynika z niego, że we wrześniu ranking ten otwiera premier Donald Tusk - obecnie ufa mu 45,6 proc. pytanych. Miesiąc temu ufało mu o 3,6 pkt proc. mniej osób. Jak podkreślono, to najlepszy wynik Tuska od listopada 2018 roku i po raz pierwszy od kwietnia szef rządu wysunął się na prowadzenie w rankingu. Jak zauważa Onet, to zarazem pierwszy taki sondaż po przejściu fali powodziowej przez południowo-zachodnią Polskę. Negatywne zdanie o premierze ma 44,3 proc. respondentów (to oznacza, że elektorat negatywny Tuska maleje o 7,5 pkt proc.), a neutralnie wypowiada się o nim 10,1 proc. (+3,9 pkt proc.).