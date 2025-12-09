Nawrocki kontra Nowacka. Co się stanie nie "jeśli", a "gdy" prezydent zawetuje reformę edukacji

Kluczowe fakty:

1 września 2026 roku reforma edukacji ma objąć wszystkich przedszkolaków, a także uczniów obecnych zerówek oraz klas trzecich szkół podstawowych.

Jej najważniejszą częścią jest zmiana podstaw programowych, czyli dokumentu, który określa, czego i jak dzieci mają się uczyć.

Podstawy różnią się od poprzednich nie tylko konkretnymi zapisami, jak lista lektur czy zestaw pojęć, które trzeba znać. Po raz pierwszy mówią o "efektach" kształcenia, a nie tylko o "treściach", uwzględniają tym samym m.in. obowiązkowe prowadzanie doświadczeń czy projektów.

Tylko pozornie wszystko rozbija się o dobór słów. To nowa filozofia uczenia. I taka zmiana - by była powszechna - potrzebuje podpisu prezydenta.