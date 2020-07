Komisja zdrowia za odrzuceniem projektu ustawy o COVID-19. "Takie pomyłki się czasem zdarzają"

W czwartek sejmowa komisja zdrowia poparła wniosek Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie w całości projektu ustawy o ochronie zdrowia w epidemii. - Tak naprawdę powinno się zrobić reasumpcję - skomentował to wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Podczas drugiego czytania projektu o ochronie zdrowia w epidemii posłowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Zaproponowano także 29 poprawek do projektu. W czwartek tymi wnioskami zajęła się sejmowa komisja zdrowia. Członkowie komisji jako pierwszy rozpatrywali wniosek Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie projektu w całości.

KO o "zalegalizowaniu nielegalnie wydanych 70 milionów"

Posłanka KO Krystyna Skowrońska w imieniu wnioskodawców zaznaczyła, że projekt byłby możliwy do przyjęcia "z kilkoma poprawkami", gdyby nie zmiany wprowadzone w trakcie prac w parlamencie przez PiS. - W tym przypadku państwo poszliście zdecydowanie dalej. Rozmawiamy o tak zwanej pionizacji Narodowego Funduszu Zdrowia, a zatem o rzeczy nowej, o nowym rozwiązaniu, które powinno być przedmiotem odrębnej debaty. To również wykroczyło poza zakres przedłożenia tego projektu przez pana premiera - wskazała posłanka KO.

Drugim powodem złożenia wniosku o odrzucenie projektu w całości jest - jak mówiła Skowrońska - "zalegalizowanie nielegalnie wydanych 70 milionów złotych na przeprowadzenie wyborów". - W polskim porządku prawnym nie ma polecenia, w oparciu o które dokonuje się wydatkowanie pieniędzy. Musi być podstawa prawna, a nie polecenie w tym zakresie. Żadne z obowiązujących dotychczas przepisów nie upoważniało ani pana premiera, ani pana wicepremiera Sasina do wydatkowania tych pieniędzy w takim trybie, kiedy od wyborów odsunięto Państwową Komisję Wyborczą, bo to ona jest dysponentem środków przeznaczonych na wybory - podkreśliła.

Pomaska: Jak można lekką ręką wydać 70 milionów złotych? To więcej niż budżet niejednej gminy

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński stwierdził, że przedstawione zarzuty są kłamstwem i manipulacją. Dodał, że odpowiedzialność za całą sytuację ponosi Platforma Obywatelska, która - jak mówił - zrobiła wszystko, żeby zmienić swojego kandydata w wyborach. - Cała odpowiedzialność, pani poseł, spada na państwa. To państwo przetrzymali tę ustawę w Senacie, państwo zrobili to celowo, z rozmysłem, po to, aby wymienić kandydata, który miał jednocyfrowy wynik w sondażach na takiego, który uważaliście, że będzie miał szansę z prezydentem Andrzejem Dudą. Niestety, także i tu się pomyliliście - powiedział wiceszef MZ.