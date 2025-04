Dziś przesłuchanie Ziobry. Sroka: myślę, że nie starczy mu odwagi

Sroka: naszym celem jest ostatecznie przesłuchać Ziobrę Źródło: TVN24

Ten, kto nie ma się czego obawiać, powinien stanąć w prawdzie i odpowiedzieć na pytania, które nurtują nie tylko komisję, ale także dużą część społeczeństwa - powiedziała przed planowanym przesłuchaniem Zbigniewa Ziobry przewodnicząca komisji śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka.

Kluczowe fakty: Zbigniew Ziobro został wezwany przez komisję ds. Pegasusa na przesłuchanie, które ma odbyć się w czwartek.

Były minister sprawiedliwości kilkukrotnie nie stawiał się na wezwania.

Magdalena Sroka powiedziała o następnych krokach, jakie planuje komisja, jeżeli Ziobro ponownie się nie stawi.

W czwartek na godzinę 14 przed komisję śledczą ds. Pegasusa na przesłuchanie został wezwany Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS i prokurator generalny kilkukrotnie nie zjawił się na wezwanie komisji. Pod koniec stycznia Ziobro za zgodą sądu został zatrzymany przez policję i doprowadzony do Sejmu, jednak ostatecznie nie został przesłuchany, ponieważ komisja zamknęła posiedzenie po godzinie, na którą miał się stawić.

Komisja wówczas, za pośrednictwem prokuratora generalnego Adama Bodnara, skierowała wniosek o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec byłego ministra sprawiedliwości, by doprowadzić do jego przesłuchania.

Sąd Okręgowy w Warszawie 31 marca nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry.

Sroka: naszym celem ostatecznie przesłuchać Ziobrę

Przewodnicząca sejmowej komisji śledczej Magdalena Sroka w rozmowie z reporterką TVN24 Małgorzatą Mielcarek powiedziała, że "żadna informacja od ministra Ziobro nie wpłynęła" na temat tego, czy zamierza się stawić. - Natomiast mam nadzieję, że starczy mu odwagi i stanie przed komisją i będzie odpowiadał na zadawane przez nas pytania - dodała.

- Ten, kto nie ma się czego obawiać, powinien stanąć w prawdzie i odpowiedzieć na pytania, które nurtują nie tylko komisję, ale także dużą część społeczeństwa - stwierdziła Sroka. Oceniła przy tym, że "Zbigniewowi Ziobro nie starczy odwagi, żeby stanąć przed komisją".

Pytana o to, co się wydarzy, jeżeli były minister nie pojawi się na przesłuchaniu, przewodnicząca komisji zaznaczyła, że "to jeden z kluczowych świadków". Zapewniła, że "kolejne wezwania na pewno trafią do Zbigniewa Ziobro". - Jeżeli się nie stawi, będziemy wnioskować do Sądu Okręgowego o ukaranie go karą pieniężną. Tutaj sądy przychylają się do tych kar wnioskowanych przez nas i kolejny termin (przesłuchania - red.) na pewno zostanie wyznaczony - powiedziała Sroka.

Na pytanie, czy ewentualne przymusowe doprowadzenie Ziobry "wchodzi w grę, Sroka odpowiedziała, że "z pewnością tak". - Naszym celem jest ostatecznie przesłuchać Zbigniewa Ziobro. Jeżeli on uzna, że nie będzie chciał stanąć przed naszą komisją, a stanie jedynie doprowadzony, to tak, będzie doprowadzony ponownie - oznajmiła.

- Komisja cały czas pracuje. Proszę zauważyć, ostatnie przesłuchania prokuratorów są miażdżące właśnie dla Zbigniewa Ziobro i prokuratury przez niego kierowanej. Za czasów rządu PiS-u prokuratorzy mówili wprost, że tak naprawdę nie mogli sami samodzielnie prowadzić śledztwa w sprawie, w której przewijał się Krzysztof Brejza, że te decyzje zapadały na samej górze - wskazała Magdalena Sroka.

Komisja do spraw Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd m.in. przez NIK, informacji Pegasus zakupiono jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

Jak ustaliło kanadyjskie Citizen Lab, Pegasusem inwigilowano polityków ówczesnej opozycji. Jedną z pierwszych osób, o których poinformowano, był Krzysztof Brejza, który w wyborach parlamentarnych w 2019 r. pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej

