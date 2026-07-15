Polska Kolejne zatrzymania w sprawie RARS Adrian Wróbel |

NIK o wynikach kontroli w RARS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CBA

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"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 36-letniego Pawła P. - byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, oraz dwoje byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego: 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D." - napisał przekazał Dobrzyński.

🛑 Kolejne zatrzymania do afery #RARS za rządów PiS.



🛑 Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego @PK_GOV_PL w Katowicach agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 36-letniego Pawła P. – byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 15, 2026 Rozwiń

Jak dodał, "istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną".

Śledztwo w sprawie RARS

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego. Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.

W sprawie nieprawidłowości w RARS toczą się dwa śledztwa: jedno dotyczy m.in. umów na dostawę agregatów prądotwórczych, maseczek i rękawiczek ochronnych. W tej sprawie zarzuty przedstawiono kilkunastu osobom oraz skierowano do sądu dwa akty oskarżenia. Drugie śledztwo dotyczy zakupu najniższej jakości węgla w latach 2022-2023 za rządów Mateusza Morawieckiego przez agencję.

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