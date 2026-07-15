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Polska

Kolejne zatrzymania w sprawie RARS

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Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
NIK o wynikach kontroli w RARS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CBA
Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w związku ze sprawą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 36-letniego Pawła P. - byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, oraz dwoje byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego: 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D." - napisał przekazał Dobrzyński.

Jak dodał, "istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną".

Śledztwo w sprawie RARS

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego. Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.

W sprawie nieprawidłowości w RARS toczą się dwa śledztwa: jedno dotyczy m.in. umów na dostawę agregatów prądotwórczych, maseczek i rękawiczek ochronnych. W tej sprawie zarzuty przedstawiono kilkunastu osobom oraz skierowano do sądu dwa akty oskarżenia. Drugie śledztwo dotyczy zakupu najniższej jakości węgla w latach 2022-2023 za rządów Mateusza Morawieckiego przez agencję.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Rządowa Agencja Rezerw StrategicznychJacek Dobrzyński
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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