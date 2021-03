Opozycja przedstawia projekt ustawy. "Realizacja wyroku TK, o który wnosili sami posłowie PiS"

Posłanki Koalicji Obywatelskiej przedstawiły projekt ustawy w sprawie podwyższenia świadczenia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami do kwoty 1971 złotych, czyli do takiej jaką otrzymują opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. - Projekt to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. PiS nie potrafił tego zrobić - mówiły posłanki Koalicji Obywatelskiej.