Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Koalicja chętnych o Ukrainie. Tusk podsumował spotkanie

Donald Tusk
Mark Rutte po spotkaniu w Białym Domu
Źródło: Reuters
"Przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce" - poinformował na platformie X premier Donald Tusk, który wziął udział w spotkaniu tak zwanej koalicji chętnych w sprawie Ukrainy.

"Przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce. Wszyscy potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Dobre wprowadzenie do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej" - przekazał po godzinie 13 na platformie X szef polskiego rządu.

Premier wziął udział w spotkaniu tak zwanej koalicji chętnych w sprawie Ukrainy, które odbywało się w formie wideokonferencji we wtorek po południu.

Wcześniej tego samego dnia ministra spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen powiedziała dziennikarzom, że kraje koalicji rozpoczęły prace nad ramami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak dotąd nie podjęły jednak decyzji w sprawie szczegółów.

Po spotkaniu w Waszyngtonie

Rozmowy przywódców państw koalicji chętnych odbywają się po spotkaniu kilku europejskich liderów i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w poniedziałek o godzinie 12.00 premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych, a o godz. 13.00 w spotkaniu w formacie Rady Europejskiej.

Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowało, że oba spotkania będą dotyczyć omówienia wyników poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie.

Rozmowy bez udziału polskich władz

Prezydent USA Donald Trump przyjął w poniedziałek w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi: przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co warto wiedzieć po rozmowach w Białym Domu

Co warto wiedzieć po rozmowach w Białym Domu

Świat
"Dwa istotne rezultaty", "poczucie jedności". Europejscy liderzy po rozmowach

"Dwa istotne rezultaty", "poczucie jedności". Europejscy liderzy po rozmowach

Świat
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js, tas/ads/lulu

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Adam SzłapkaDonald TuskUSAWaszyngtonUkrainaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Zełenski Trump
Tak zmienił się Gabinet Owalny pod rządami Trumpa. Zdjęcia i fala komentarzy
Świat
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
Dwoje pacjentów tego samego dnia wypadło z okna szpitala
Trójmiasto
Donald Trump
Trump o Putinie i "trudnej sytuacji"
Świat
shutterstock_2403608469
"Przełom dla naszej branży". Pracownicy kończą strajk
BIZNES
Wołodymyr Zełenski podczas rozmów w Waszyngtonie
Dołączył do "chóru wdzięczności". Ile razy Zełenski dziękował Trumpowi?
Świat
1
Miniczołgi i gigantyczne lasery. Tym Chiny chcą "wygrywać w przyszłych wojnach"
Maciej Michałek
W ramach wprowadzania nowego systemu wymienionych zostanie 13 tysięcy kasowników
Będzie nowy system biletowy. Co się zmieni dla pasażerów
WARSZAWA
Mężczyzna spadł z drabiny, nie udało się go uratować
Tragedia podczas zbioru owoców. Nie żyje 55-latek
Opole
Lucynka najprawdopodobniej trafi do nowego domu
Właściciele się wyprowadzili, Lucynka została w mieszkaniu
Łódź
Pięć chomików europejskich przyszło na świat w ZOO Wrocław
Są "krytycznie zagrożone wyginięciem". W zoo urodziło się ich pięć
Wrocław
imageTitle
"Nieźle się wylosowało". Jedna drużyna awansowała bez gry
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
W okolicach stóp poczuł ogień. Syn podpalił łóżko, na którym spał
Lublin
TRUMP wpis1
Mapa Ukrainy w Białym Domu. Zełenski: spierałem się, co przedstawiała
Świat
Wizualizacja koncepcji Kampusu Centralnego UW
Bez samochodów, przyjazny pieszym. Tak ma się zmienić kampus główny UW
WARSZAWA
Narkotyki warte ponad 1 miliard złotych
800 kilogramów narkotyków i pseudokibice w tle. Zarzuty dla 170 osób
Katowice
Zuchwała próba kradzieży
Wyrwała ratowniczce medycznej portfel z ręki, gdy ta udzielała pomocy
WARSZAWA
portfel, pieniądze
Nowy bon. Plan rządu
BIZNES
Taśma policyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w mieszkaniu, zarzut zabójstwa dla 44-latka
Trójmiasto
imageTitle
Więzień 922335 na wolności. Trzydzieści lat od powrotu "Bestii"
EUROSPORT
shutterstock_2623556391
Miały wejść w sierpniu. Co dalej z nowymi, bezpłatnymi szczepieniami w aptekach?
Anna Bielecka
Pożar mieszkania we Wrocławiu
Pożar mieszkania, jedna osoba nie żyje
Wrocław
kobieta butelka recykling shutterstock_2466001767
Kaucja za butelki i puszki. O tym warto pamiętać
BIZNES
Szczecin. Porzucony pies
Najpierw próbował uśpić psa, później porzucił go w schronisku
Szczecin
Akcja gaśnicza w okolicach Arganil w środkowej Portugalii
Europa płonie. Sytuacja jest najgorsza w historii
METEO
Wołodymyr Zełenski - Donald Trump
Zełenski podarował Trumpowi wymowny prezent
Świat
Mężczyzna wyszedł przed swoją posesję
Wyszedł przed płot, zginął od kuli myśliwego. Burza po słowach prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej
Lublin
rzymm turysci wlochy shutterstock_2569314499
Za to w tym kraju dostaniesz mandat. Apel ambsady
BIZNES
imageTitle
Świątek nową liderką rankingu? Możliwe i to wkrótce
EUROSPORT
Miasto wystawia samochody na sprzedaż
Urząd wystawił na sprzedaż samochody. Nie brakuje uznanych marek
Łódź
Pijana chciała kontynuować jazdę samochodem bez kół. Zatrzymał ją policjant po służbie
Pijana wjechała na chodnik i straciła dwie opony. Chciała jechać dalej
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica