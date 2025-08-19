Koalicja chętnych o Ukrainie. Tusk podsumował spotkanie

Mark Rutte po spotkaniu w Białym Domu Źródło: Reuters

"Przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce. Wszyscy potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Dobre wprowadzenie do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej" - przekazał po godzinie 13 na platformie X szef polskiego rządu.

Premier wziął udział w spotkaniu tak zwanej koalicji chętnych w sprawie Ukrainy, które odbywało się w formie wideokonferencji we wtorek po południu.

Wcześniej tego samego dnia ministra spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen powiedziała dziennikarzom, że kraje koalicji rozpoczęły prace nad ramami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak dotąd nie podjęły jednak decyzji w sprawie szczegółów.

Po spotkaniu w Waszyngtonie

Rozmowy przywódców państw koalicji chętnych odbywają się po spotkaniu kilku europejskich liderów i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w poniedziałek o godzinie 12.00 premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych, a o godz. 13.00 w spotkaniu w formacie Rady Europejskiej.

Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowało, że oba spotkania będą dotyczyć omówienia wyników poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie.

Rozmowy bez udziału polskich władz

Prezydent USA Donald Trump przyjął w poniedziałek w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi: przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz.

