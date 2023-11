Od rockowej sceny do "prawej ręki Tuska". Monika Wielichowska nową wicemarszałkinią Sejmu

W finale kampanii wyborczej, 4 października, obchodziła urodziny. Okrągłe pół wieku świętowała w pracy - w kampanijnym autokarze i na scenie, obok przewodniczącego Donalda Tuska . Szef pokazał potem w mediach społecznościowych, przyjęcie-niespodziankę, jakie przygotował swojej bliskiej współpracowniczce. Miesiąc po wyborach Monika Wielichowska ma kolejny powód do świętowania - Tusk zarekomendował ją na wicemarszałkinię Sejmu. Ogłosił to podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Tego samego dnia wieczorem nowa pani wicemarszałek została wybrana przez sejmową większość.

Monika Wielichowska - kim jest?

Pochodząca z dolnośląskiej Nowej Rudy Wielichowska ma wykształcenie dziennikarskie i ekonomiczne. Posłanką jest nieprzerwanie od 2007 roku. Do Platformy Obywatelskiej wstąpiła pięć lat wcześniej. Zanim zasiadła w sejmowych ławach, była m.in. radną powiatu kłodzkiego. Zajmowała się m.in. infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem. W latach 2006-2007 była starostą kłodzkim.

Poselski mandat Wielichowska uzyskała startując w wyborach z okręgu wałbrzyskiego. Do Sejmu wybierano ją w czterech kolejnych głosowaniach: w 2011, 2015, 2019 i 2023 roku. W ostatnich wyborach 50-latka startowała jako "jedynka" na liście Koalicji Obywatelskiej w Wałbrzychu. Otrzymała ponad 52 tysiące głosów. W powyborczej rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Wielichowska dziękowała za tak wysokie poparcie. - Liczba głosów oddanych na mnie przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Ale to dziś drugorzędne i do wyniku podchodzę w pokorą. Chcę się skupić na pracy, naprawie zepsutego państwa, bo tego oczekują ode mnie wyborczynie i wyborcy. Trzeba też powiedzieć jasno: największymi wygranymi tych wyborów są Polki i Polacy i olbrzymia frekwencja - powiedziała posłanka w wywiadzie, który udostępniła na swojej stronie.